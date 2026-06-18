Yeni dönem başladı: İsmail Kartal'dan ayağının tozuyla transfer için resmi açıklama geldi
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal, transfer için futbol direktörü Oğuz Çetin'e birkaç futbolcunun ismini verdiğini açıkladı.
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal, transfer için futbol direktörü Oğuz Çetin'e birkaç futbolcunun ismini verdiğini açıkladı.
Fenerbahçe'de düğüm çözüldü ve teknik direktörlüğe İsmail Kartal getirildi. Kartal ilk açıklamasında transferle ilgili de konuştu. Deneyimli teknik adam şu ifadeleri kullandı:
"Bugün 5 tane takım var PSG, Bayern Münih, Manchester City, Barcelona ve Arsenal… Bu takımları izlerlerse taraftarlarımız nasıl modern futbol oynanıyor… Bizim de o gün oynattığımız futbol bunun benzeriydi. Bu sefer gelişimizde o gün oynattığımız futbolun üstüne ilavelerimiz olacak.
Buna uygun elimizde oyuncularımız da var. Oğuz kardeşimle beraber onlar 2 aydır çalışıyormuş bana bir oyuncu şeyi sundular, ben de birkaç isimler kendilerine verdim. Onlarla da ilgili hemen hızlı bir şekilde harekete geçildi.
Taraftarlarımız merak etmesinler, onları mutlu edecek heyecanlandıracak bir takım seyredecekler. Şampiyonluk için birlikte hareket etmemiz lazım. Taraftarlarımızın bize sonuna kadar destek vermesi gerekiyor. Bu sene hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor."
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