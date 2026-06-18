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#1
Foto - Yeni dönem başladı: İsmail Kartal'dan ayağının tozuyla transfer için resmi açıklama geldi

Fenerbahçe'de düğüm çözüldü ve teknik direktörlüğe İsmail Kartal getirildi. Kartal ilk açıklamasında transferle ilgili de konuştu. Deneyimli teknik adam şu ifadeleri kullandı:

#2
Foto - Yeni dönem başladı: İsmail Kartal'dan ayağının tozuyla transfer için resmi açıklama geldi

"Bugün 5 tane takım var PSG, Bayern Münih, Manchester City, Barcelona ve Arsenal… Bu takımları izlerlerse taraftarlarımız nasıl modern futbol oynanıyor… Bizim de o gün oynattığımız futbol bunun benzeriydi. Bu sefer gelişimizde o gün oynattığımız futbolun üstüne ilavelerimiz olacak.

#3
Foto - Yeni dönem başladı: İsmail Kartal'dan ayağının tozuyla transfer için resmi açıklama geldi

Buna uygun elimizde oyuncularımız da var. Oğuz kardeşimle beraber onlar 2 aydır çalışıyormuş bana bir oyuncu şeyi sundular, ben de birkaç isimler kendilerine verdim. Onlarla da ilgili hemen hızlı bir şekilde harekete geçildi.

#4
Foto - Yeni dönem başladı: İsmail Kartal'dan ayağının tozuyla transfer için resmi açıklama geldi

Taraftarlarımız merak etmesinler, onları mutlu edecek heyecanlandıracak bir takım seyredecekler. Şampiyonluk için birlikte hareket etmemiz lazım. Taraftarlarımızın bize sonuna kadar destek vermesi gerekiyor. Bu sene hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor."

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