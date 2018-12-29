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Merkez Bankası'ndan flaş kredi kartı kararı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2019 yılında kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranında değişiklik olmayacağını açıkladı.

29 Aralık 2018 Cumartesi 10:25
Merkez Bankası'ndan flaş kredi kartı kararı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde 2019 yılı birinci çeyreğinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapmadı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faizoranlarında değişiklik yapılmadığını duyurdu.

Banka'dan yapılan açıklamada "Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır." denildi.

TCMB, son olarak 1 Ekim 2018 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,25, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,75, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,80, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,30 olarak belirlemişti.

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Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 10:25
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