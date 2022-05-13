  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Merkez Bankası'ndan flaş karar! Haciz konmayacak
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan flaş karar! Haciz konmayacak

Resmi Gazete'de yayımlanan son karara göre, Merkez Bankası nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait varlıklar haczedilemeyecek.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 10:09:00 -
Merkez Bankası'ndan flaş karar! Haciz konmayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın şirket mukavelesi Resmi Gazete'de yapılan açıklama ile güncellendi. Buna göre banka nezdindeki yabancı merkez bankalarının varlıkları haczedilemeyecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası AŞ nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait varlıklar haczedilemeyecek, bu varlıklara ihtiyati tedbir konulamayacak.

Merkez Bankası'nın esas mukavelesinde değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Esas mukaveleye eklenen bente göre; Merkez Bankası nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlık haczedilemeyecek, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay