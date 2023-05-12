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Ekonomi Merkez Bankası'ndan flaş karar! Az önce duyuruldu
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan flaş karar! Az önce duyuruldu

Yeniakit Publisher
2023-05-12 23:55:00 -
Merkez Bankası'ndan flaş karar! Az önce duyuruldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kendi nezdinde tutulan yabancı para karşılıklara ödenen faizi yüzde 0,25 artırdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yabancı para serbest karşılıklara ödenecek faizi artırdı.

TCMB, yabancı para serbest hesaplar için faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 4,75 olarak ilan etti.

Banka, böylelikle kendi nezdinde tutulan yabancı para serbest karşılıklara ödenen faizi, yani zorunlu karşılık yükümlülükleri üzerinde tutukları yabancı para serbest hesaplar için faizi yüzde 4,50’den yüzde 4,75’e çıkarttı.

Bu sistemde faiz ödemeleri TL cinsinden, ihbarlı döviz mevduat hesap bakiyelerinin fazla tesis edilen kısmına yani ortalama tesis edilen tutarlar ile ortalama tesis edilmesi gereken tutarlar arasındaki farka yapılıyor
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Ocak ayında kabul edilen sisteme göre, bankalar, ilgili tutarları yurtdışında tutmaları halinde libor getiri elde edebildiklerini, ancak içeride böyle bir yapı bulunmadığı için sistemi bankaların Merkez Bankası'ndan talep ettiğini belirtmişlerdi.

KAYNAK: REUTERS

 

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