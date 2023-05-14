Merkez Bankası'ndan flaş karar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Paypole Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin, elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin verirken, Paytrek Ödeme Kuruluşu Hizmetleri AŞ'nin ödeme kuruluşu olarak faaliyet iznini iptal etti.

TCMB'nin, Paypole Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ ile Paytrek Ödeme Kuruluşu Hizmetleri AŞ'nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine yönelik tebliğ kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, Paypole Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ, elektronik para ihracı hizmetini sunacak. Bu kapsamda şirket, elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterecek.

Ayrıca Paytrek Ödeme Kuruluşu Hizmetleri AŞ'nin ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izninin iptal edilmesine karar verildi.

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Söz konusu kararlar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alındı.