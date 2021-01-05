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Ekonomi Merkez Bankası'ndan flaş enflasyon açıklaması
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan flaş enflasyon açıklaması

TCMB, dünkü enflasyon rakamlarının ardından aralık ayı fiyat gelişmelerine dair raporunu paylaştı. Raporda enflasyonun ana belirleyicisi olan temel mallara dikkat çekilirken, dayanıklı mal ve giyimdeki ayrışmanın sürdüğü ifade edildi

Yeniakit Publisher
2021-01-05 10:20:00 -
Merkez Bankası'ndan flaş enflasyon açıklaması

TCMB, aralık ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımda.

TCMB'nin yayımladığı aylık fiyat gelişmeleri değerlendirmesinde "Yıllık enflasyondaki artışın ana belirleyicisi temel mallar olurken, dayanıklı mal ve giyim gruplarındaki ayrışma sürmüştür. Dayanıklı mallarda birikimli döviz kuru etkileri, talep koşulları ve uluslararası metal fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak fiyat artışları alt kalemler genelinde güçlü seyretmiştir. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonu ve eğilimleri yükselmiştir. Bu dönemde petrol fiyatlarındaki artışla birlikte enerji enflasyonu yükselirken, hizmet enflasyonundaki artış görece sınırlı kalmıştır. Gıda grubunda yıllık enflasyon baz etkisiyle sınırlı ölçüde gerilese de, temel girdi niteliğindeki tarımsal emtia fiyatlarındaki gelişmelerin de etkisiyle fiyatlar artış eğilimini sürdürmüştür. " değerlendirmesinde bulunuldu.

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