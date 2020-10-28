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Ekonomi Merkez Bankası'ndan flaş dolar açıklaması
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan flaş dolar açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, son dönemde yükselişe geçen döviz kuruna ilişkin "Kur seviyesi zaman zaman ekonomik temellerden uzaklaşma yaşanabilir orta vadede normalleşme göreceğiz, seviye için tahmin ve hedefimiz yok" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 12:01:00 -
Merkez Bankası'ndan flaş dolar açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Toplantıda kurdaki yükselişle ilgili de açıklamalarda bulunan Uysal, "Döviz kurundaki hareketler birçok faktörden etkileniyor. Merkez Bankası olarak bizim kur noktasında herhangi nominal reel kur seviyesi hedeflemiyoruz. Finansal ve fiyat istikrarı bakımından konuya yaklaşıyoruz. Zaman zaman döviz kurlarında iktisadi temellerden uzaklaşma olabiliyor orta vadede makroekonomik temellerle uyumlu bir noktaya gelmesini öngörüyoruz. Mevcut markoekonomik temellere bakınca reel kurun seviyesinin TL’nin aşırı değersiz noktada olduğunu değerlendirebiliriz. Önümüzdeki dönemde para politikası ve fiyat istikrarı konusunda para politikası duruşunun enflasyonu kontrol altına alınmasıyla döviz kuruna yansımayı bekleriz. Değersiz durum fiyat ve finansal istikrar açısından riskler oluşturuyor cari denge açısından destekleyici görünüyor. Döviz kurunun seviyesiyle ilgili hedefimiz yok. Fiyat istikrarının tehdit edici boyutu ve aşırı volatililte hassasiyetimiz var. Para politikası duruşunu belirlerken bunu dikkate alıyoruz" dedi.

Uysal sözlerine şöyle devam etti:

Yüzde 20’ler civarında olduğunu gözlemliyoruz kur geçişkenliğini. Büyüklüğü ve hızı değişkenlik gösteriyor. Bunda etkili olan zaman zaman talep ve beklentiler kurdaki şokun boyutu gibi etkiler bunu farklılaştırabiliyor ama ortalama yüzde 20’ler civarında. Alt gruplarda da farklılaşıyor dayanaklı mal gruplarında talep nedeniyle daha yüksek. Giyimde daha düşük geçişkenlik etkisi talep az olduğu için. Ama ortalamalarda yüzde 20’ler civarında.

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