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Ekonomi Merkez Bankası'ndan flaş açıklama! Tüm Türkiye’ye az önce duyurdular
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama! Tüm Türkiye’ye az önce duyurdular

Yeniakit Publisher
2023-07-13 15:58:00 -
Merkez Bankası'ndan flaş açıklama! Tüm Türkiye’ye az önce duyurdular

Merkez Bankası toplam rezervleri 7 Temmuz ile biten haftada 1 milyar 829 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı.

Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 7 Temmuz ile biten haftada 1 milyar 829 milyon dolar artarak 110 milyar 416 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 2 milyar 681 milyon dolar artarak 67 milyar 155 milyon dolardan 69 milyar 836 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 7 Temmuz haftasında 852 milyon dolar azalarak 41 milyar 432 milyon dolardan 40 milyar 580 milyon dolara indi.

 
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