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Ekonomi Merkez Bankası'ndan faiz kararı
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Merkez Bankası reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını ve avans işlemlerindeki faiz oranını güncelledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 08:50:00 -
Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Merkez Bankası reeskont ve avans işlemlerindeki faiz oranlarını güncelledi. En son geçtiğimiz Haziran ayında güncellenen rakamlar Reeskont İşlemlerinde Uygulanan İskonto Oranı yüzde 9, Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı yüzde 10 olmuştu.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, yeni yapılan değişiklikle Reeskont İşlemlerinde Uygulanan İskonto Oranı yüzde 15.75, Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı yüzde 16.75 oldu.

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Yorumlar

Kerim

Allah kuranda faizi işleten Allah'a peygamberle savaşıyor buyurur yeniakit ise faiz haberi müjdeleyiniz olarak veriyor demek ki onlarda Allah'a peygamberle savaşıyor
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çarıklı sokrates

yani faizler arttı öyle mi? O zaman enfladyon da artmalı. Faiz artırımına rağmen döviz yükselmesi oluyorsa faiz enflasyonun altında demektir öyleyse enflasyon...... kafam karıştı aklım hiç almıyor bu işleri bildiğim tek şey talep kadar arzın varsa enflasyonu sıfırlarsın talepten fazla arzın varsa enflasyon eksiye iner, ihracatın ithalatından fazlaysa paran değerlenir....
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