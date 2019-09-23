Merkez Bankasından faiz hamlesi! Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 4 Ekim'den itibaren yüzde 13'ten yüzde 8'e indirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını(Nema Oranı) 4 Ekim'den itibaren uygulanmak üzere indirdi. Merkez Bankasının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 23.08.2019-03.10.2019 arasında yüzde 13,00 olarak uygulanan faiz oranı 4 Ekim'den itibaren yüzde 8,00'e çekilecek.

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