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Merkez Bankasından faiz hamlesi!

Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 4 Ekim'den itibaren yüzde 13'ten yüzde 8'e indirdi.

23 Eylül 2019 Pazartesi 16:10
Merkez Bankasından faiz hamlesi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını(Nema Oranı) 4 Ekim'den itibaren uygulanmak üzere indirdi.

Merkez Bankasının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 23.08.2019-03.10.2019 arasında yüzde 13,00 olarak uygulanan faiz oranı 4 Ekim'den itibaren yüzde 8,00'e çekilecek.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 16:10
  1. Merkez Bankası
  2. Türk Lirası

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