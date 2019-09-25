Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
TCMB Başkanı Murat Uysal, Ankara Sanayi Odası Eylül ayı Meclis toplantısında açıklama yapıyor...25 Eylül 2019 Çarşamba 11:43
TCMB Başkanı Uysal'ın konuşmalarından satır başları;
Reel sektör ve tüm paydaşlarımız ile uyum içinde çalışmaya özen gösteriyoruz
İhracatımızda güçlü seyir devam ediyor.
Cari dengenin ana eğiliminde bir bozulma olmadığını görüyoruz.
Birikimli döviz kuru etkilerinin azalması ve iç talebin ılımlı seyri enflasyondaki düşüşün temel sebebi olarak ortaya çıkmakta
Enflasyondaki düşüşün önümüzdeki dönemde devam edeceğini öngörüyoruz. Son dönemde enflasyon dinamiklerinde iyileşme gözlemliyoruz.
Para politikasında duruşu önden yüklemeli kullanmayı tercih ettik.
Önümüzdeki dönemde kredi piyasasında canlanmanın daha belirgin hale geleceğini görebiliriz.
MB olarak para politikası sürecindeki tasarımda veri odaklı hareket etmekteyiz.
Mikro verileri de bu süreçte yoğun olarak kullanmaktayız.
Ayrıntılar Geliyor...
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