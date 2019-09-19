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Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması!

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu Eylül ayı toplantı özetlerini yayınladı. Özette, gıda enflasyonundaki yavaşlamanın eylül ayında da devam ettiği belirtildi

19 Eylül 2019 Perşembe 14:17
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması!

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu Eylül ayı  toplantı özetlerini yayınladı. Özette, gıda enflasyonundaki yavaşlamanın eylül ayında da devam ettiği belirtildi. Özette, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon politikasıyla uyumlu olduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 14:17
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YORUM YAZ

  • LeventbaynLeventbayn17 dk önce
    Gerçek enflasyon 50 ne yavaşlamasından bahsediyorsun sen mb . Sen kışı görecen bak nasıl jaçacak eketrik dogal gaz faturası

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