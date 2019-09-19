Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması! Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu Eylül ayı toplantı özetlerini yayınladı. Özette, gıda enflasyonundaki yavaşlamanın eylül ayında da devam ettiği belirtildi

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu Eylül ayı toplantı özetlerini yayınladı. Özette, gıda enflasyonundaki yavaşlamanın eylül ayında da devam ettiği belirtildi. Özette, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon politikasıyla uyumlu olduğu belirtildi.

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