Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması!
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu Eylül ayı toplantı özetlerini yayınladı. Özette, gıda enflasyonundaki yavaşlamanın eylül ayında da devam ettiği belirtildi19 Eylül 2019 Perşembe 14:17
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu Eylül ayı toplantı özetlerini yayınladı. Özette, gıda enflasyonundaki yavaşlamanın eylül ayında da devam ettiği belirtildi. Özette, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon politikasıyla uyumlu olduğu belirtildi.
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