  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası, dünkü enflasyon verisinin ardından bugün de aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Raporda, üretici fiyatlarındaki güçlü artış eğilimini devam ettiği ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 10:49:00 -
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası tarafından yayımlanan aylık fiyat gelişmeleri raporunda, yüzde 1,68'lik ocak ayı enflasyonunda temel mal ve enerji kalemlerinin fiyatlardaki artışta etkili olduğu açıklandı.TCMB'den yapılan açıklamada, döviz kurunun birikimli yansımaları ve uluslararası  fiyatların etkisiyle üretici fiyatlarındaki güçlü artış eğiliminin devam ettiği belirtildi.

Merkez Bankası tarafından açıklanan aylık fiyat gelişmeleri raporunun özet metninde şu ifadeler yer aldı:

"Tüketici fiyatları Ocak ayında yüzde 1,68 oranında artmış, yıllık enflasyon 0,37 puan yükselişle yüzde 14,97 olarak gerçekleşmiştir. Döviz kurunun birikimli yansımaları ve uluslararası fiyatların etkisiyle üretici fiyatlarındaki güçlü artış eğilimi devam etmiştir. Bu dönemde tüketici yıllık enflasyonundaki artışın sürükleyicisi temel mal ve enerji grupları olmuştur.

Giyim dışında kalan temel mallarda; birikimli döviz kuru etkileri, talep koşulları, bazı sektörlerde süregelen arz kısıtları ve uluslararası metal fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak fiyat artışları yüksek seyrini sürdürmüştür. Giyim enflasyonunda ise kısmi bir toparlanma gözlenmekle birlikte düşük düzeyler korunmuştur. Enerji enflasyonu, petrol fiyatlarındaki artış ile elektrik, şebeke suyu, doğalgaz gibi yönetilen/yönlendirilen kalemlerdeki gelişmeler neticesinde yükselmiştir.

Bu dönemde yıllık enflasyon hizmetlerde sınırlı ölçüde gerilerken, gıda grubunda taze meyve ve sebze fiyatlarındaki düzeltmeyle düşüş kaydetmiştir. Diğer taraftan, çiğ süt alım fiyatlarındaki artışın ve uluslararası tarımsal emtia fiyatlarının yansımalarıyla diğer gıda ürünlerinde enflasyon artmıştır. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonu ve eğilimleri yükselmiştir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeni tahrik! İki ülkenin uçakları Türkiye'ye karşı havalandı
Dünya

Yeni tahrik! İki ülkenin uçakları Türkiye'ye karşı havalandı

Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinden vazgeçirmek için türlü oyunlar sergileyen Yunanistan yine boş durmadı. Bölgedeki gerginl..
Biden'dan Erdoğan'a ilk mesaj! Görüşme yakında...
Siyaset

Biden'dan Erdoğan'a ilk mesaj! Görüşme yakında...

Gazeteci Mehmet Acet, köşe yazısında, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan görüşme..
Çin ile ilgili skandal iddia: Kadınları her gece hücrelerden çıkarıyorlar ve...
Dünya

Çin ile ilgili skandal iddia: Kadınları her gece hücrelerden çıkarıyorlar ve...

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Çin'in "yeniden eğitim kampları"nda kalanların sistematik tecavüze uğradıkları iddialarına yer verdiği bir özel ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay