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Ekonomi Merkez Bankası'ndan dolara önemli müdahale
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan dolara önemli müdahale

Merkez Bankası, döviz kurlarında yaşanan sağlıksız fiyat oluşumlar nedeniyle müdahale edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 12:20:00 - 2021-12-01 12:27:27
Merkez Bankası'ndan dolara önemli müdahale

Son dakika haberi: Merkez Bankası döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumlarına müdahale edildiğini duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Doğrudan Döviz Müdahalesine İlişkin Basın Duyurusu paylaştı.

TCMB tarafından yapılan son dakika açıklamasında "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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Yorumlar

saddi

Ben de inandım. Dolar 15 tl olmuş. müdahale ediyormuş. Sizler dolara 1 kuruş bile müdahale edecek güce sahip değilsiniz. Satın dolarları. Kim alıyor? Yandaşlar. Yandaşlar dolarla birlikte 10 kat zenginledi. Zavallı Halkım.
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