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Ekonomi Merkez Bankası’ndan çok konuşulacak "TL" hamlesi! Apar topar karar aldılar
Ekonomi

Merkez Bankası’ndan çok konuşulacak "TL" hamlesi! Apar topar karar aldılar

Yeniakit Publisher
2023-09-11 14:37:00 -
Merkez Bankası’ndan çok konuşulacak "TL" hamlesi! Apar topar karar aldılar

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 8 Eylül'de Türkiye Bankalar Birliği ile önemli bir toplantıda bir araya geldi. Toplantıda OVP çerçevesinde, bankacılık sisteminde Türk Lirası’nın ağırlığının artırılmasına yönelik olarak sektördeki son durum ve geleceğe ilişkin beklentiler görüşüldü.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 8 Eylül'de Türkiye Bankalar Birliği ile önemli bir toplantıda bir araya geldi. Toplantıda OVP çerçevesinde, bankacılık sisteminde Türk Lirası’nın ağırlığının artırılmasına yönelik olarak sektördeki son durum ve geleceğe ilişkin beklentiler görüşüldü.

Türkiye Bankalar Birliği’nden (TBB) yapılan açıklamada, toplantıda, OVP çerçevesinde, bankacılık sisteminde TL'nin ağırlığının artırılmasına yönelik olarak sektördeki son durum ve geleceğe ilişkin beklentilerin görüşüldüğü bildirildi.

Açıklamada, "TBB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alpaslan Çakar, toplantının yapıcı ve çok yararlı geçtiğini belirtmiştir. TCMB Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan, bankacılık sektörünün varlık ve yükümlülüklerinde TL cinsi kalemlerin ağırlıklarının artırılmasına yönelik uygulamalardaki kararlılıklarını vurgulamıştır. TCMB Başkanı Erkan ve TBB Başkanı Çakar, Merkez Bankası ve bankacılık sektörünün görüş birliğinde olmasından dolayı memnuniyetlerini ifade etmişlerdi." ifadeleri kullanıldı.

 
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