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Ekonomi Merkez Bankası'ndan bomba bir karar daha! 100 baz puan indirdi
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan bomba bir karar daha! 100 baz puan indirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 18 Kasım'dan geçerli olacak şekilde 100 baz puan indirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 09:50:00 -
Merkez Bankası'ndan bomba bir karar daha! 100 baz puan indirdi

TCMB'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 22.10.2021 ile 17 Kasım 2021 tarihleri arasında arasında yüzde 10,50 olarak uygulanan faiz oranı 18 Kasım'dan geçerli olacak şekilde yüzde 9,50 olarak uygulanmaya başlandı.

Açıklamada, "18.11.2021 (dahil) zorunlu karşılık tesis tarihinden itibaren Zorunlu Karşılıklar Uygulama Talimatının "Zorunlu karşılıklara faiz/nema ödenmesi" başlıklı 10. maddesinde açıklanan usul ve esaslara göre bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk lirasının payını artırıcı yönde %9,5 ile %15 arasında farklılaşan faiz/nema oranları uygulanacaktır." denildi.

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