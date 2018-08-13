Merkez Bankası'ndan bir açıklama daha!

Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını indirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, "Finansal piyasaların etkin işleyişinin desteklenmesi ve bankalara likidite yönetiminde esneklik sağlanması amacıyla;

"TL ZORUNLU KARŞILIKLARDA 250 BAZ PUAN İNDİRİLDİ"



Türk lirası zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirilmiştir.

"YABANCI PARA ZORUNLU KARŞILIKLARDA 400 BAZ PUAN İNDİRİLDİ"



Yabancı para diğer yükümlülükler için aşağıdaki vadelerde zorunlu karşılık oranları 400 baz puan indirilmiştir.

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı

Yabancı para yükümlülükler için azami ortalama tesis imkanı yüzde 8’e çıkarılmıştır.

Rezerv Opsiyonu Mekanizması kapsamında Türk lirası yükümlülükler karşılığında ABD dolarının yanısıra euro cinsinden de zorunlu karşılık tesis edilebilecektir.

"3 MİLYAR DOLAR ALTIN CİNSİNDEN LİKİDİTE SAĞLANDI"



Değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 10 milyar TL ve 6 milyar ABD doları ile 3 milyar ABD doları tutarında altın cinsinden likidite sağlanmış olacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."