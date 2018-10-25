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Merkez Bankası’ndan bekleme sinyali

TCMB’nin enflasyonda düşüş beklentisi ve TL’de son günlerde yaşanan değer kazancı nedeniyle faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

25 Ekim 2018 Perşembe 12:51
Merkez Bankası’ndan bekleme sinyali

Piyasalar bugün gerçekleştirilecek olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısına odaklandı. Eylül ayında politika faizini 625 baz puan artışla yüzde 24’e yükselten TCMB’nin enflasyonda düşüş beklentisi ve TL’de son günlerde yaşanan değer kazancı nedeniyle faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Yeni bir pozisyon alınmayacak

Ekonomistler, geçen ay yapılan 625 baz puanlık faiz artışının etkilerinin devam ettiği düşüncesiyle yeni bir pozisyon alınmayacağı görüşünde. Kısmi faiz artışı yapılması ihtimalini değerlendiren ekonomistler, dövizde yaşanabilecek hareketin kısa süreli olabileceğini kur farkındaki dalga boyunun ne ağustos ne de eylüldeki gibi piyasanın tümüne hâkim olacak seviyelere gelmeyeceği kanaatini paylaştılar.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 12:51
  1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
  2. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu
  3. TCMB

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