Merkez Bankası’nda Naci Ağbal dönemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre Ağbal’dan boşalan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na da İbrahim Şenel getirildi. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği’ne ise Nihat Zeybekci atandı.

Karar yankı uyandırdı

Ağbal’ın TCMB Başkanı olarak atanması büyük yankı uyandırıyor. Ağbal’ın dolar kurunun artışını frenlemek için atacağı adımlar merak ediliyor. TCMB Başkanı Ağbal’ın selefi Murat Uysal, 6 Temmuz 2019’da Murat Çetinkaya’nın yerine getirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çetinkaya için “Laf dinlemediğinden görevden alındı” ifadesini kullanmıştı.

Devir teslim yapıldı

Bu arada Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Ağbal, törende yaptığı konuşmada, Şenel’e yeni görevinde başarılar diledi. Ağbal, “Sayın Şenel, çok güzel hizmetler yapacaktır. Kendisine ve arkadaşlarına üstün başarılar diliyorum. Allah mahcup etmesin” dedi. İbrahim Şenel de Ağbal’a hitaben şunları kaydetti: “Başkanlığın kurumsallaşması kurumsallaşmasında ve kamuoyunda saygınlık kazanmasında sizin de çok önemli katkılarınız oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte de sizin oluşturduğunuz o disiplinle ve güzel kadrolarla daha iyi hizmet verebilmek için elimizden geleni yapacağız. Bize bu görevi veren Cumhurbaşkanı’mızın güvenine inşallah bir halel getirmeyiz.”

İşte biyografisi

Naci Ağbal 1968’de Bayburt’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Ağbal, İngiltere Exeter Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Ağbal, 2006-2009 döneminde Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 2009-2015 döneminde Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı. 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde Bayburt’tan TBMM’ye giren Ağbal, 64. Hükümette Maliye Bakanı olarak görev aldı. 65. Hükümette tekrar Maliye Bakanı olarak atandı. Ağbal, 2018’den bu yana Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevini yürütüyordu. İngilizce bilen Ağbal, evli ve 2 çocuk babası.