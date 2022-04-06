Merkez Bankası toplantısı ne zaman? TCMB nisan faiz toplantısı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı, son günlerde yakından takip ediliyor. Merkez Bankası faiz kararı, önümüzdeki günlerde yapılacak Merkez Bankası toplantısı ile nisan ayı faiz kararını netleştirmiş olacak. Para Piyasası Kurulu tarafından açıklanan faiz kararı, mart ayı için haftalık repo faizi yüzde 14’te sabit bırakmıştı. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman hangi gün açıklanacak? İşte, MB nisan ayı PPK toplantısının tarihi ve konuyla ilgili bilgiler.

Merkez Bankası nisan ayı faiz kararı ne zaman?

Merkez Bankası nisan ayı toplantısı 14 Nisan 2022 günü gerçekleştirilecek. Faiz kararı açıklamasının saat 14.00'te yapılması bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.

FED faiz kararı

ABD Merkez Bankası (Fed), mart ayında 2018’den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükselmişti. Gözler şimdi yılın üçüncü FED toplantısında. FED faiz kararı mayıs ayında açıklanacak. Dünya piyasalarının gözü kulağı 3-4 Mayıs tarihinde yapılacak FED'in faiz toplantısında.