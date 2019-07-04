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Merkez Bankası toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 28 Temmuz ile biten haftada 613 milyon dolar azaldı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:53
Merkez Bankası toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 28 Temmuz ile biten haftada 613 milyon dolar azaldı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 28 Temmuz ile biten haftada 613 milyon dolar azalarak 96 milyar 397 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri de 681 milyon dolar azalarak 74 milyar 225 milyon dolardan 73 milyar 544 milyon dolara düştü.


Altın rezervleri ise 28 Temmuz haftasında 68 milyon dolar artışla 22 milyar 785 milyon dolardan 22 milyar 853 milyon dolara yükseldi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 14:53
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