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Merkez Bankası rezervleri yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 370 milyon dolar artarak 92 milyar 692 milyon dolara yükseldi.

31 Ağustos 2018 Cuma 15:17
Merkez Bankası rezervleri yükseltti

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 20 Ağustos'ta, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 184 milyon dolar artışla 72 milyar 924 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 17 Ağustos ile biten haftada 72 milyar 740 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 186 milyon dolar artarak 19 milyar 582 milyon dolardan 19 milyar 768 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 370 milyon dolar artışla 92 milyar 322 milyon dolardan 92 milyar 692 milyon dolara ulaştı.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 15:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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