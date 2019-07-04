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Merkez Bankası rezervleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 613 milyon dolar azalarak 96 milyar 397 milyon dolar oldu.

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:18
Merkez Bankası rezervleri açıklandı

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 28 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 681 milyon dolar azalışla 73 milyar 544 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 21 Haziran ile biten haftada 74 milyar 225 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 68 milyon dolar artışla 22 milyar 785 milyon dolardan 22 milyar 853 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 613 milyon dolar azalarak 97 milyar 10 milyon dolardan 96 milyar 397 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:18
  1. merkez bankası rezervi

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