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Ekonomi Merkez Bankası rezervleri açıklandı
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 25 Şubat haftasında 867 milyon dolar azalarak 113 milyar 144 milyon dolara düştü.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 14:47:00 -
Merkez Bankası rezervleri açıklandı

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 25 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 582 milyon dolar azalışla 70 milyar 200 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 18 Şubat'ta 72 milyar 782 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 715 milyon dolar artarak 41 milyar 229 milyon dolardan 42 milyar 944 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 25 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 867 milyon dolar azalarak 114 milyar 11 milyon dolardan 113 milyar 144 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

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