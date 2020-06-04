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Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 27 milyon dolar oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-04 14:58:27 -
Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 27 milyon dolar oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 380 milyon dolar azalarak 91 milyar 27 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 29 Mayıs'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 235 milyon dolar azalışla 54 milyar 360 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 22 Mayıs'ta 55 milyar 595 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 145 milyon dolar düşüşle 36 milyar 812 milyon dolardan 36 milyar 667 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 380 milyon dolar azalışla 92 milyar 407 milyon dolardan 91 milyar 27 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.12.1819.9571.9891.93
25.01.1919.86273.4793.332
22.02.1920.54979.12299.671
29.03.1920.83475.40896.242
26.04.1920.43273.28493.716
31.05.1920.51775.03895.555
28.06.1922.85373.54496.397
26.07.1923.41774.97198.388
29.08.1925.70975.796101.505
27.09.1926.05175.655101.706
25.10.1926.48178.504104.985
29.11.1926.47578.274104.749
27.12.1925.07981.24106.319
31.01.2027.52074.856102.376
28.02.2030.41177.414107.825
27.03.2031.32564.08195.406
30.04.2034.78651.45786.243
8.05.2034.68451.14985.833
15.05.2035.535 48.89484.429
22.05.2036.81255.59592.407
29.05.2036.66754.36091.027


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