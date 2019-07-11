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Merkez Bankası rezervleri

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 97 milyar 248 milyon dolara yükseldi

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:01
Merkez Bankası rezervleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 851 milyon dolar artarak 97 milyar 248 milyon dolara çıktı.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 5 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 580 milyon dolar artışla 74 milyar 124 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 28 Haziran'da 73 milyar 544 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 271 milyon dolar artışla 22 milyar 853 milyon dolardan 23 milyar 124 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 851 milyon dolar artarak 96 milyar 397 milyon dolardan 97 milyar 248 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltınRezerviBrütDöviz RezerviToplamRezervler
28.12.2018 19.950 71.980 91.930
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.2019 20.83475.40896.242
26.04.2019 20.43273.28493.716
31.05.2019 20.517 75.038 95.555
28.06.2019 22.853 73.544 96.397
05.07.201923.12474.124 97.248

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:01
  1. brüt döviz
  2. TCMB
  3. toplam rezervler
  4. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

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