  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Merkez Bankası rezervleri 123.5 milyar dolara yükseldi
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 123.5 milyar dolara yükseldi

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, “Rezervlerimiz önemli ölçüde arttı, 123.5 milyar dolar seviyesine yükseldi” açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 16:50:00 -
Merkez Bankası rezervleri 123.5 milyar dolara yükseldi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yapan Kavcıoğlu, para politikasının aktarım mekanizmasını kuvvetlendirmek amacıyla rezerv birikimini devam ettirmeyi amaçladıklarını da belirtti.

İstihdam güçlü seyrediyor

Ekonomiye de değinen Kavcıoğlu, “Yatırımda artış devam ediyor. Sanayide istihdam güçlü seyrediyor” dedi. Kavcıoğlu, “İhracat artışıyla ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizmi canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi bekleniyor. Cari işlemler dengesinde görülen iyileşme eğilimi fiyat istikrarı hedefi için önem arz ediyor” diye konuştu.

Çerçeve kuvvetlendirildi

Kavcıoğlu, ayrıca parasal duruşun sıkılığının ticari kredilerde daraltıcı etki yapmaya başladığına işaret etti. “Bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için makro ihtiyati politika çerçevesi güçlendirildi” şeklinde konuştu.

Merkez Bankası’nın arz ve talep unsurları ile çekirdek enflasyon gelişmelerini ele aldığına dikkat çeken Kavcıoğlu, “Verilere bakılarak para politikası duruşunda güncellemeye ihtiyaç bulunduğu değerlendirmesi yapıldı. Eylül ayında politika faizinde indirim yapılmasına karar verildi” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Açık açık söyledi: Halk Türk ordusunu bekliyor!
Gündem

Açık açık söyledi: Halk Türk ordusunu bekliyor!

Cerablus eski Emniyet Müdürü Abdurrezzak Aslan el-Laz, "Münbiç’te, Kobani’de, Surrin’de, Rakka’da hatta Haseke’de işgal altındaki halkın tüm..
Libya’daki toplu mezarlarda çok sayıda kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı
Dünya

Libya’daki toplu mezarlarda çok sayıda kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

Libya'da Batı destekli darbeci General Hafter’e bağlı güçlerden kurtarılan Terhune kentinde 5 yeni toplu mezar daha bulunurken, söz konusu m..
O ülke bir ilki başardı! 'Türkiye'nin izinden gidiyoruz'
Dünya

O ülke bir ilki başardı! 'Türkiye'nin izinden gidiyoruz'

Uluslararası Para Fonu IMF'nin dış borçlanma tavsiyesini reddeden Cezayir'in tavrı Arap dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ülkenin Türkiye'yi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay