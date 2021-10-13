Merkez Bankası rezervleri 123.5 milyar dolara yükseldi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yapan Kavcıoğlu, para politikasının aktarım mekanizmasını kuvvetlendirmek amacıyla rezerv birikimini devam ettirmeyi amaçladıklarını da belirtti.

İstihdam güçlü seyrediyor

Ekonomiye de değinen Kavcıoğlu, “Yatırımda artış devam ediyor. Sanayide istihdam güçlü seyrediyor” dedi. Kavcıoğlu, “İhracat artışıyla ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizmi canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi bekleniyor. Cari işlemler dengesinde görülen iyileşme eğilimi fiyat istikrarı hedefi için önem arz ediyor” diye konuştu.

Çerçeve kuvvetlendirildi

Kavcıoğlu, ayrıca parasal duruşun sıkılığının ticari kredilerde daraltıcı etki yapmaya başladığına işaret etti. “Bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için makro ihtiyati politika çerçevesi güçlendirildi” şeklinde konuştu.



Merkez Bankası’nın arz ve talep unsurları ile çekirdek enflasyon gelişmelerini ele aldığına dikkat çeken Kavcıoğlu, “Verilere bakılarak para politikası duruşunda güncellemeye ihtiyaç bulunduğu değerlendirmesi yapıldı. Eylül ayında politika faizinde indirim yapılmasına karar verildi” ifadelerini kullandı.