Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkileri enflasyondaki düşüşü desteklemektedir."
12 Haziran 2019 Çarşamba 14:02
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