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Ekonomi

Merkez Bankası ile ilgili şok iddia! Gündeme bomba gibi düştü

Yeniakit Publisher
2023-09-19 15:33:00 - 2023-09-19 16:11:44
Merkez Bankası ile ilgili şok iddia! Gündeme bomba gibi düştü

Bloomberg HT’nin düzenlediği ankete katılan kurumlar, faizin 500 baz puan artırılmasını bekliyor.

 

Bloomberg HT’nin düzenlediği ankete katılan kurumlar, faizin 500 baz puan artırılmasını bekliyor.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), 24 Ağustos’ta faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25’e çıkarmıştı. Kurul, yeni faiz kararını 21 Eylül’de açıklayacak.

Bloomberg HT, faiz anketi düzenledi. Ankete katılan 19 kurumun medyan beklentisi, eylülde faizin 500 baz puan artarak yüzde 30 seviyesine çıkması yönünde.

Ankette maksimum beklenti yüzde 30, minimum beklenti yüzde 27,5 oldu.
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Anadolu Ajansı’nın anketinde de beklenti faizin yüzde 30’a yükseltilmesi.

 

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