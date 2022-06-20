ABD Merkez Bankası (Fed), 1994 yılından bu yana en sert artışa imza atarak, politika faizini 75 baz puan yükseltti. Yılın geri kalanında 175 baz puanlık faiz artışı bekleniyor. Fed’in faiz artırımı sonrası piyasaların gözü kulağı bu kez de TC Merkez Bankası’nın haziran ayına ilişkin faiz toplantısında.

Merkez Bankası haziran ayı faiz toplantısı ne zaman?

TCMB haziran faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler bir kez daha Merkez Bankası'nda. 23 Haziran perşembe günü Para Politikası Kurulu faiz kararını saat 14:00'te açıklayacak. Peki, beklentiler ne? Ekonomistlerin genel beklentisi faizin bir kez daha değiştirilmeyip sabit bırakılması. Merkez Bankası yılın başından bu yana yaptığı toplantılarda politika faizini değiştirmedi ve yüzde 14:00'te sabit tuttu.

Merkez Bankası son toplantısını ise 26 Mayıs tarihinde gerçekleştirdi. O toplantının ardından yapılan açıklamada, "Makroihtiyati politika seti ilave tedbirlerle kararlılıkla uygulamaya devam edilecek" mesajı verilmişti ve bir kez daha liralaşma stratejisine de dikkat çekildi. "MB’nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Değerlendirme süreçleri tamamlanan teminat ve likidite politika adımları devreye alınacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi nedir?

Merkez Bankası tarafından açıklanan Piyasa Katılımcıları Anketinde yıl sonu için TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemine göre yaklaşık 6,5 puanlık artışla yüzde 64,59'a yükseldi. Dolar/TL için ise yıl sonu beklentiler 18,89'a çıktı.