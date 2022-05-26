  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP ve HDP'li 2 isim Finlandiya basınına konuştu! Akıllara zarar sözler

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu! Kilo fiyatı yüzde yüz zamlandı

İstanbul'da büyük operasyon! O çete darbe vuruldu

ABD'den Türkiye açıklaması: Suriye konusunda temasa geçtik

Afrika'nın savunmasında Türkiye ön plana çıktı

Nagehan'ın mesajı Rasim'in başını yaktı! Fenerbahçe taraftarı Beyaz TV'yi bastı

Erdoğan'ın açıklaması ABD'yi tutuşturdu! "Hemen temasa geçtik"

Türkiye’nin ilk ticari uydusu fırlatıldı!

Ahlaksızlığı özendiren edepsiz şarkıcıya Isparta'dan büyük ders! Bir tepki de bu enflasyonda yapılan konserlere

CHP'li Taşdelen'den 28 Şubat çıkışı! 5735'in iptali için dava açan Kılıçdaroğlu'na tek sözün yok mu?
Ekonomi Merkez Bankası faizi sabit mi tuttu? TCMB 26 Mayıs faiz kararı!
Ekonomi

Merkez Bankası faizi sabit mi tuttu? TCMB 26 Mayıs faiz kararı!

Son dakika haberi: Dolar kuru ve altın piyasasının gözü kulağı Merkez Bankası'nın mayıs ayı faiz toplantısındaydı. TCMB'nin faiz toplantısında faizin artıtırılıp artılmayacağı, faizi düşürülüp düşürülmeyeceği ve mayıs ayı faizin sabit tutulup tutulmayacağı yatırımcılar tarafından bir hayli merak ediliyordu. TCMB'nin beklenen mayıs ayı faiz toplantısı kararı açıklandı. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faizi ne yaptı? İşte TCMB mayıs 2022 faiz kararı:

Yeniakit Publisher
2022-05-26 14:02:00 - 2022-05-26 14:05:58
Merkez Bankası faizi sabit mi tuttu? TCMB 26 Mayıs faiz kararı!

Son dakika TCMB faiz kararı haberi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı. Buna göre TCMB, beklendiği gibi yüzde 14 olan politika faizinde yine değişikliğe gitmedi. Merkez Bankası, 2022 yılının 5. faiz kararını açıkladı. Buna göre TCMB'nin, bugün gerçekleştirdiği toplantı sonrası yüzde 14'lük politika faizi değişmedi. AA Finans'ın , 17 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankette ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyordu.

Merkez Bankası haziran faiz toplantısı ne zaman?

Faiz kararının yanında kurulun vereceği mesajlar da piyasalar açısından önem taşıyor. Karar metninde yer alacak enflasyonla mücadele ve para politikasına ilişkin mesajlar dikkatle takip edilecek. Merkez Bankası bir sonraki toplantısını 23 Haziran'da yapacak. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay