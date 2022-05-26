Merkez Bankası faizi sabit mi tuttu? TCMB 26 Mayıs faiz kararı!

Son dakika TCMB faiz kararı haberi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı. Buna göre TCMB, beklendiği gibi yüzde 14 olan politika faizinde yine değişikliğe gitmedi. Merkez Bankası, 2022 yılının 5. faiz kararını açıkladı. Buna göre TCMB'nin, bugün gerçekleştirdiği toplantı sonrası yüzde 14'lük politika faizi değişmedi. AA Finans'ın , 17 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankette ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyordu.

Merkez Bankası haziran faiz toplantısı ne zaman?

Faiz kararının yanında kurulun vereceği mesajlar da piyasalar açısından önem taşıyor. Karar metninde yer alacak enflasyonla mücadele ve para politikasına ilişkin mesajlar dikkatle takip edilecek. Merkez Bankası bir sonraki toplantısını 23 Haziran'da yapacak.