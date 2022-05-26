Merkez Bankası faizi sabit mi tuttu? TCMB 26 Mayıs faiz kararı!
Son dakika haberi: Dolar kuru ve altın piyasasının gözü kulağı Merkez Bankası'nın mayıs ayı faiz toplantısındaydı. TCMB'nin faiz toplantısında faizin artıtırılıp artılmayacağı, faizi düşürülüp düşürülmeyeceği ve mayıs ayı faizin sabit tutulup tutulmayacağı yatırımcılar tarafından bir hayli merak ediliyordu. TCMB'nin beklenen mayıs ayı faiz toplantısı kararı açıklandı. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faizi ne yaptı? İşte TCMB mayıs 2022 faiz kararı:
Son dakika TCMB faiz kararı haberi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı. Buna göre TCMB, beklendiği gibi yüzde 14 olan politika faizinde yine değişikliğe gitmedi. Merkez Bankası, 2022 yılının 5. faiz kararını açıkladı. Buna göre TCMB'nin, bugün gerçekleştirdiği toplantı sonrası yüzde 14'lük politika faizi değişmedi. AA Finans'ın , 17 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankette ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyordu.
Merkez Bankası haziran faiz toplantısı ne zaman?
Faiz kararının yanında kurulun vereceği mesajlar da piyasalar açısından önem taşıyor. Karar metninde yer alacak enflasyonla mücadele ve para politikasına ilişkin mesajlar dikkatle takip edilecek. Merkez Bankası bir sonraki toplantısını 23 Haziran'da yapacak.