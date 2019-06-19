Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı.

ABD Merkez Bankası Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını duyurdu. Fed faizi yüzde 2.25 ile 2.50 arasında sabit bıraktı. ABD Merkez Bankası Fed faiz kararında değişiklik yapmazken 2019 yılı içinde faiz indirimi sinyali verdi. Fed faizi yüzde 2.25 ile 2.50 arasında sabit tuttu. Fed 2019'da yüzde 2.1, 2020'de yüzde 1.9, 2021'de yüzde 1.8 büyüme beklentisini değiştirmedi. Fed kararına ilişkin açıklamadan gelecekteki politika ayarlamaları konusunda 'sabırlı' olunacağı ifadesi çıkarıldı. Fed'in açıklamasında şunlara yer verildi: Sürdürülebilir ekonomik büyüme görünümü için belirsizlikler arttı. Ekonomik büyümenin güçlü istihal piyasası ve hedefe yakın enflasyon ile sürdürülmesi için uygun, gerektiği şekilde hareket edilecek. Ekonomik aktivite ılımlı bir oranda artıyor. Hanehalkı harcamaları toparlanıyor görünüyor, ancak işletme sabit yatırımları zayıf olmaya devam ediyor. Fed noktasal grafiğe göre 8 üye 2019'da faiz indirimi bekliyor. 8 üye 2019'da sabırlı olmaktan yana, 1 üye faiz artışı bekliyor. Faizlerin değiştirilmemesi kararını 1'e karşı 9 oyla aldı, Bullard faiz indirimi istedi. Hanehalkı harcamaları toparlanıyor görünüyor, ancak işletme sabit yatırımları zayıf olmaya devam ediyor.

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