0553 313 94 23

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın son toplantısında faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası faizlerini yüzde 24'te sabit tuttu.

13 Aralık 2018 Perşembe 14:03
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.

Para Politikası Kurulu (PPK)Toplantısı'ndan sonra yapılan açıklamaya göre haftalık repo faizi yüzde 24,00 seviyesinde sabit bırakıldı. Foreks'in anketine katılan analistlerin tamamı haftalık repo faizinin sabit bırakılacağı tahmininde bulunmuştu.

PPK toplantısından sonra yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini göstermektedir. Dış talep gücünü korumakla birlikte finansal koşullardaki sıkılaşmanın da etkisiyle iktisadi faaliyetteki yavaşlama devam etmektedir.

İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon görünümünde bir miktar iyileşme gözlenmekle birlikte fiyat
istikrarına yönelik riskler devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır"

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 14:03
  1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
  2. Faiz kararı
  3. Açıklama

YORUM YAZ

  • AlperAlper9 dk önce
    Bi düşünün,bankalar topladıkları parayı çooook yüksek faizle kime satıyor?Piyasaya mı?Devlete mi?Almaaa o zaman bu tefeciden parayı,akledin,müslüman akledendir.Bunun faturası fakir,fukara çıkıyor,çıkacak.Türkiye çok kötü bir sarmala sokuldu,çünkü ekonomiyi bilmiyorlar,başka açıklaması olmaz.... bu işler yürümez,hani faiz haramdı?en yükseği bizde!
  • DarthSidiousDarthSidious24 dk önce
    Bu faiz oranlarıyla bu memlekette çivi çakılmaz. Piyasada yaprak kımıldamıyor, iş yerleri bir bir kapanıyor. Sene başından sonra hesaplar görülünce asıl o zaman iflasları görün. Yazık oluyor Türkiye'ye. Cumhurbaşkanı haklı kardeşim, düşürün şu faizleri dolar filan fırlarsa da adam sorumluluğu üstüne alıyor netice siyasi bedelini ödeyecek olan kendisi ama ben inanıyorum ki faizler düşünce çok daha iyi olacak.
  • HanzoHanzo38 dk önce
    Kafir uzantısı lanet herifler size bir ders vermek şart
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yeni randevu sisteminin devreye girmesiyle, kimlik kartı ve sürücü belgesi için randevu süresi 60 günden 10 güne indirilecek.
  1. Yeni randevu sisteminin devreye..
  2. Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren..
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Trafik..
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İcraat..
  5. Erdoğan'dan müjde! Bütün..
  6. 'İnsan eti yemekten bıktım' diyerek..
  7. Özel sermaye yatırımlarının..
  8. Memur-Sen Başkanı Yalçın’dan 3600 ek..
  9. Tren kazasında yaralanan 34 kişinin..
  10. İsveçli Viacon'dan Sakarya'ya yeni..
  11. Erdoğan: "Finansal istikrarın..
  12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki..
  13. Barcelonalı futbolcu Pique, kulüp..
  14. Tren kazasında ölenlerden 8'inin..
  15. Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçı..
  16. Balıkesir'de deveye benzeyen kaya,..
  17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimizin..
  18. Duvarı delip 500 bin lira değerinde..
  19. ÖKK darbe girişimi davası
  20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarım sektörü..
ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
Erdoğan operasyon sinyali verdi! ABD'den açıklama geldi
Erdoğan operasyon sinyali verdi! ABD'den açıklama geldi
CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak

Günün Karikatürü

13 Aralık 2018
Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
Meclis Genel Kurulunda FETÖ tartışması: Boşuna bağırmazsın sen kesin FETÖ'cüsün!
Meclis Genel Kurulunda FETÖ tartışması: Boşuna bağırmazsın sen kesin FETÖ'cüsün!