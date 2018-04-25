Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası'nın Nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısı sona erdi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 14:29
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıPara Politikası Kurulu  2018'in üçüncü toplantısında faiz artışına gitti. Para Politikası Kurulu, geç likidite penceresinde 75 baz puan artışa gitti.

PPK, Marjinal fonlama oranını yüzde 9,25, gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 7,25, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8 düzeyinde sabit tuttu.

TEMEL AMAÇ FİYAT İSTİKRARI

Açıklama metninde şu ifadeler kullanıldı: "Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret etmektedir. İç talep büyümeye devam ederken dış talepteki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir.

Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. İthalat fiyatlarındaki yükseliş söz konusu riskleri artırmıştır. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla ölçülü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir."

BEKLENTİLER BÖYLEYDİ

Reuters'ın 15 kurumun katılımı ile yaptığı ankette tüm katılımcılar Nisan'da faiz koridorunun alt bandı ve politika faizinin sabit tutulmasını bekliyordu.

Yine ankete katılan 15 kurumun üçü önümüzdeki hafta ortalama fonlama maliyetinin yüzde 12.75'te sabit kalmasını, dördü 25 baz puan artırılmasını, beşi 50 baz puan artırılmasını, üçü 75 baz puan artırılmasını bekliyordu.

MART TOPLANTISINDA NE YAPMIŞTI?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Mart ayı toplantısında, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8, gecelik marjinal fonlama oranı yüzde 9,25, gecelik borçlanma faiz oranı yüzde 7,25 ve Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranı yüzde 12,75 seviyesinde sabit bırakmıştı.

BİR SONRAKİ TOPLANTI 7 HAZİRAN'DA

Merkez Bankası, 30 Nisan Pazartesi günü enflasyon raporunu kamuoyuna açıklayacak. Mayıs ayında PPK toplantısı yok. Bir sonraki PPK toplantısı 7 Haziran’da olacak.

 Ekonomide son 24 saat (25.04.2018) Son 24 saatte yaşanan önemli ekonomik gelişmeler....daha fazla video için

 

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 14:29
  1. Merkez Bankası
  2. Para Politikası Kurulu
  3. Faiz kararı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Demirören Ahmet Hakan'ın ipini çekti!
    1. Demirören Ahmet Hakan'ın ipini çekti!
    2. Askeri mühimmat taşıyan tırda patlama
    3. Lider Galatasaray’dan Beşiktaş mesajı
    4. Almanya Orta Çağa geri döndü!..
    5. TFF olaylı derbi hakkındaki kararını..
    6. Gazeteci İsmail Küçükkaya'ya 16 ay 20..
    7. Dikkat! 3 gün için 306 TL verilecek
    8. Anne ve babalar çocuklarıyla ne kadar..
    9. Yıldız oyuncuya "Muhammed Salah" tepkisi
    10. MHP'de aday adaylığı başvuruları yarın..
    11. Skandal ortaya çıktı! İsminde..
    12. CHP Demokrat Parti'yi ziyaret edecek
    13. BM, Yemen'deki saldırıları kınadı
    14. TOKİ'de kura çekilişi sonuçlandı!
    15. Ahmet Keser'in davası ertelendi!..
    16. Mısır nişastasını halınıza dökerek..
    17. ‘Ve MİT Adil Öksüz’ün izine ulaştı!’
    18. CHP'den bir Gül çıkışı daha: Kendisi..
    19. 'Batı Emperyalizmi etkisi altında..
    20. Antalyalı 'Gazman' bu kez de su..
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!