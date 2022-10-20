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Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Son dakika Merkez Bankası kararı:
Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Son dakika Merkez Bankası kararı:

Milyonların gözü kulağı Merkez Bankası'nın faiz kararındaydı. Konuyla ilgili merakla beklenen karar açıklandı. Peki, Merkez Bankası faiz indirimi oldu mu?

Yeniakit Publisher
2022-10-20 14:07:00 - 2022-10-20 14:13:45
Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Son dakika Merkez Bankası kararı:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 12'den yüzde 10,5'e çekti.

TCMB'den, "Kurul, takip eden toplantıda da benzer bir adım atıldıktan sonra faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesini gündeme almıştır." açıklaması yapıldı.

TCMB açıklamasında "Azalan dış talebin toplam talep koşulları ve üretim üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir." denildi.

Açıklamada, "İmalat sanayi üzerindeki dış talep kaynaklı baskıların, iç talep ve arz kapasitesi üzerinde şimdilik sınırlı olan etkileri yakından takip edilmektedir. Kredi, teminat ve likidite politika adımları, para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

 

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