Merkez Bankası dolara müdahale etti mi? Merkez Bankası dolara müdahale etmesi ne anlama geliyor? Gün içinde 13,6320 TL üzerinde seyreden dolar kuru, Merkez Bankası’nın müdahalesi sonrası bir hayli düşüşe geçmişti. Vatandaş ise Merkez Bankası’nın dövize müdahale etmesi sonrası Merkez Bankası dolara ne kadar müdahale etti? sorusunu sormakta. Dolar ne kadar? Euro kaç para? İşte dolar kuru?