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Ekonomi Merkez Bankası dolara ne kadar müdahale etti?
Ekonomi

Merkez Bankası dolara ne kadar müdahale etti?

Merkez Bankası dolara müdahale etti mi? Merkez Bankası dolara müdahale etmesi ne anlama geliyor? Gün içinde 13,6320 TL üzerinde seyreden dolar kuru, Merkez Bankası’nın müdahalesi sonrası bir hayli düşüşe geçmişti. Vatandaş ise Merkez Bankası’nın dövize müdahale etmesi sonrası Merkez Bankası dolara ne kadar müdahale etti? sorusunu sormakta. Dolar ne kadar? Euro kaç para? İşte dolar kuru?

Yeniakit Publisher
2021-12-01 13:13:00 - 2021-12-01 13:14:14
Merkez Bankası dolara ne kadar müdahale etti?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) doğrudan döviz müdahalesine ilişkin yapılan duyuruda, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

VİOP'ta döviz kontratlarında işlem yapmaya başlandı. CMB'den yapılan ikinci duyuruda ise döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle Borsa İstanbul AŞ VİOP nezdinde işlem yapılmaya başlandığı bildirildi. Merkez Bankası bugün ayrıca, yine döviz kurlarındaki sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale ettiğini duyurmuştu.

Dolar ne kadar?

Dolar  13,3052 TL

Euro ne kadar?

Euro 15,1574 TL’de işlem görmekte.

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