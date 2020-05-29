Merkez Bankası brüt döviz rezervi arttı

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 48 milyar 894 milyon dolar olan rezerv, 22 Mayıs ile sona eren haftada 55 milyar 595 milyon dolara geldi.

Bilgi Notları:

- Merkez Bankası altın rezervi 35 milyar 535 milyon dolardan 36 milyar 812 milyon dolara geldi.

- Merkez Bankası toplam rezervi 84 milyar 429 milyon dolara geldi.

- Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.

- Merkez Bankası döviz rezervi 2019 sonunda 81 milyar 240 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

- Merkez Bankası altın rezervi 2019 sonun seviyesinde bulunuyordu.