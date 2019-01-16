Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 24'te sabit tuttu.

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16 Ocak 2019 Çarşamba 14:01
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 14:01
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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