Merkez Bankası Başkanı'ndan son dakika açıklamaları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Cari işlemler dengesi ağustos ve eylül aylarında fazla verdi. Yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşme belirginleşerek devam etti" dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcılarla video konferans yöntemiyle bir araya geldi.
İşte Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;
Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelerde
İstihdam piyasası salgın dönemi kayıplarını büyük ölçüde telafi etti.
Cari denge Ağustos ve Eylül'de fazla verdi ve yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşme belirginleşerek devam etti.
Para politikası ticari kredileri olumlu etkiledi, fakat kredi büyümesi ortalamaların altında seyrediyor
Artan emtia fiyatları ve tedarik zinciri kaynaklı unsurlar ortadan kalktığında enflasyon gerileyecektir
Mevcut para politikası duruşumuzun birikimli etkilerini 2022'nin ilk yarısında gözlemleyeceğiz
Rezervlerimizi kararlı bir şekilde artırmaya devam edeceğiz
Reeskont kredilerinin sağladığı imkanlar da bu alanlara destek verecektir
İhracatı artıracak uygulamaları önemli buluyoruz.
Piyasaya müdahale etmişti
Son günlerde Döviz kurlarında yaşanan oynaklığa Merkez Bankası'ndan müdahale gelmişti. TCMB'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denilmişti.
TCMB, Ocak 2014'ten bu yana ilk kez döviz piyasasına doğrudan müdahale etmekte olduğunu bildirilmişti. Öte yandan Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası nezdinde işlem yapılmaya başlandığını da duyurmuştu.