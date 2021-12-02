  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Merkez Bankası Başkanı'ndan son dakika açıklamaları
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı'ndan son dakika açıklamaları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Cari işlemler dengesi ağustos ve eylül aylarında fazla verdi. Yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşme belirginleşerek devam etti" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 11:21:00 - 2021-12-02 11:37:44
Merkez Bankası Başkanı'ndan son dakika açıklamaları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcılarla video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

İşte Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelerde

İstihdam piyasası salgın dönemi kayıplarını büyük ölçüde telafi etti.

Cari denge Ağustos ve Eylül'de fazla verdi ve yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşme belirginleşerek devam etti.

Para politikası ticari kredileri olumlu etkiledi, fakat kredi büyümesi ortalamaların altında seyrediyor

Artan emtia fiyatları ve tedarik zinciri kaynaklı unsurlar ortadan kalktığında enflasyon gerileyecektir

Mevcut para politikası duruşumuzun birikimli etkilerini 2022'nin ilk yarısında gözlemleyeceğiz

Rezervlerimizi kararlı bir şekilde artırmaya devam edeceğiz

Reeskont kredilerinin sağladığı imkanlar da bu alanlara destek verecektir

İhracatı artıracak uygulamaları önemli buluyoruz.

Piyasaya müdahale etmişti

Son günlerde Döviz kurlarında yaşanan oynaklığa Merkez Bankası'ndan müdahale gelmişti. TCMB'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denilmişti.

TCMB, Ocak 2014'ten bu yana ilk kez döviz piyasasına doğrudan müdahale etmekte olduğunu bildirilmişti. Öte yandan Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası nezdinde işlem yapılmaya başlandığını da duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya'da önemli gelişme! Türkiye'nin desteklediği isme onay
Dünya

Libya'da önemli gelişme! Türkiye'nin desteklediği isme onay

Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’nin ülkede 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimleriyle ilgili ad..
Ajanslar son dakika geçti! Taliban ile İran çatıştı
Dünya

Ajanslar son dakika geçti! Taliban ile İran çatıştı

Ajansların dünyaya son dakika koduyla geçtiği habere göre; İran ile Taliban arasında "sınırın yanlış anlaşılması" nedeniyle çatışma çıktı. ..
Düzenli ceviz tüketildiğinde bakın vücutta ne oluyor!
Kadın - Aile

Düzenli ceviz tüketildiğinde bakın vücutta ne oluyor!

Metebolizmayı iyileştiren cevizin düzenli tüketildiği sürece birçok faydası olduğu biliniyor. Peki vücuda bakır, kalsiyum, demir, selenyum, ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay