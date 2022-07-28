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Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan dijital para açıklaması
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan dijital para açıklaması

Dijital parayla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Dijital para ile ilgili güzel haberleri en kısa sürede vereceğiz, geri adım yok, çalışmalarımız başarılı ve yoğun bir şekilde devam ediyor, sona doğru geliyoruz. Yıl sonuna doğru, tam tarihi daha sonra vereceğiz." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-28 12:45:00 -
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan dijital para açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu dijital parayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Dikkat çeken ifadeler kullanan Kavcıoğlu, "Dijital para ile ilgili güzel haberleri en kısa sürede vereceğiz, geri adım yok, çalışmalarımız başarılı ve yoğun bir şekilde devam ediyor, sona doğru geliyoruz. Yıl sonuna doğru, tam tarihi daha sonra vereceğiz." dedi.

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