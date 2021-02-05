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Ekonomi Merkez Bankası Başkanı konuştu! Dolar sert düştü
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı konuştu! Dolar sert düştü

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın enflasyon ve para politikası açıklamalarının ardından dolar 7,10'un altına geriledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 11:03:00 -
Merkez Bankası Başkanı konuştu! Dolar sert düştü

TCMB Başkanı Naci Ağbal, bu yıl uzun bir süre için faiz indirimini düşünmenin mümkün görünmediğini söyledi. Ağbal, geçmiş döngüler faizi çok erken indirmenin ekonomik maliyetleri olduğunu gösterdiğini belirtti.

Reuters'e demeç veren Ağbal, yabancı merkez bankaları ile döviz swap anlaşmaları yapma planları olmadığını ifade etti.

Ağbal, harcanan döviz rezervlerini ihaleleri kullanarak sabırlı şekilde artıracaklarını vurguladı.

Dolar 7,10'un altına geriledi

Ağbal'ın açıklamaları ile düşüşe geçen dolar güne başladığı 7,14 lira seviyelerinden saat 10:45 itibariyle 7 lira 08 kuruşa kadar geriledi.

Aynı dakikalarda euro ise 8,47 seviyesinde işlem gördü.

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