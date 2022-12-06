Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, katıldığı canlı yayında ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulunuyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şahap Kavcıoğlu, katıldığı canlı yayında ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulunuyor.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Enflasyon gerilemeye başladı. Baz etkisi dışında da aldığımız tedbirler ile enflasyondaki gerilemeyi hep beraber göreceğiz. Faiz indirimleri, dövizin stabil kalması da gerilemede etkili.

Enflasyon düşüş eğiliminde

Liralaşma stratejisi ile uyguladığımız politikalar enflasyonun bundan sonraki dönemde gerilemesinde önemli bir ivme sağlayacak. Kalkınmayı ötemeleden kalıcı fiyat istikrarını sağlamış olacağız. Baz etkisi geçen seneki spekülatif kur ataklarından sonra bir maaliyet oluştu. Şubat'tan sonra da savaşın etkisi ile bir enflasyon oluştu. Aralık ayında 1 ile 0-80 arası bir tarihsel ortalamamız var. Yıl sonunu çok daha iyi bir noktada kapatacağız. Pandemi birikmiş talepler, arz şokları, tedarik zincirlerindeki sıkıntılar gibi uluslararası sorunlar fiyatlar üzerinde etki etti. Enflasyonu yükselten sebepler geride kaldı.

Bu ayki yıllık enflasyonumuzda büyük bölümü gıdadan geliyor. Uyguladığımız politikaların sonucunu görmeye başlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın uyguladığı politikalar da yansıyacak rakamlara. Enerjide de Türkiye arz sıkıntısı yaşamadı. Bu da genel olarak rakamlara yansıyor. Gıda da bir düşüşün bu aydan itibaren yansıyacağını düşünüyoruz. Finansman maaliyetlerinde 25 puan düşüş sağladık.

Faiz aylar sonra tek hanede

Bizi eleştirenlere yani geçmiş dönemlere baktığımızda, müthiş bir cari açık verdiğimiz dönemler. Faizi yüksek tutup enflasyonu düşürdüğümüz zamanlar. Türkiye'nin pandemi sonrası üretim potansiyelini sürdürmesi için finansman maaliyetlerini düşürmesi gerekiyor. Bizim ayrıştığımız nokta Türkiye ekonomi modeli. Biz aynı sarmala girmek istemiyoruz. Kendi tedbirlerimiz aldık. Türkiye çok önemli yapısal değişimler yaptı. Sıcak paranın geliş şeklini siz belirleyecek güçteyseniz bu önemlidir. Artık kuralları biz koyuyoruz, eskiden farkı bu.

Üretek, ihracat yaparak, cari fazlayı sağlayacaksınız. Bizim yeni ekonomi modelimizde artık faiz artırarak değil, kalıcı ve sürdürülebilirliği sağlamak için cari fazla vermemiz gerekiyor dedik. Enerjiyi dışarıda bırakcak olursak... Türkiye'nin üretim potansiyelini sürdürebilmek için kaynak oluşturabilmesi lazım.

Türkiye ekonomi modeli kendi kaynağını da yaratan bir sisteme döndü. 2022'nin 10. ayının sonuna 1 buçuk trilyon kredi kullandırmışız. 7 katı artış var şu an. Bu yılki para politikası metninde yol haritasını detaylı şekilde açıklayacağız. Baştan beri dünyanın bütün ülkelerinin uyguladığı bir şey. Hangi ülkeye bakarsanız bakın bu politikaları uyguladığını görürseniz. Eleştirebilirler. Japonya'nın İngiltere'nin uyguladıkları ve sonuç aldıkları tedbirler bunlar. Bizim politikamız belli faizleri indirip, üretimi artırmak: Burada hiçbir taviz ve sıkıntı yok bizim açımızdan. Biz bunu böyle yaptığımızda firmaların kredi alması bakımından sözlü yönlendirmeler yapıyoruz. Tüm faiz oranları politika faizine yakınlaşmış durumda.

Düşük faizle alınıp stoğa, dövize giden paranın bir faydası yok, bunu gördük zaten. Birçok iş insanı stokta yakalandıklarını, maaliyetlerinin arttığını söyledi. Ben bu sektörden geliyorum, stok fazlaysa biz kredi vermezdik.

Yüksek maaliyetlerle stok yaptığınızda, eski alışkanlıklarla hareket ettiğinizde, fiyatlara yansıma gecikti.

KOBİ'lere hiçbir kısıtlama yok. Yatırım kredilerinde de hiçbir kısıtlama yok. Dünyada bunun uygulaması çok yaygın. Türkiye'nin büyük firmalarının finansmana çok ihtiyacı olmuyor. Büyük firmalar tahvil ihraç ederek finansman sağlıyorlar. Amaçladığımız şeyleri takip ediyoruz, uygulamasını da takip edip yönlendiriyoruz. Bizim faiz indirimleri ile beraber politika faizimiz çok iyi durumda.

Ticari kredilerde özel ya da kamu yatırım ve ihracat kredilerinin geldiği nokta, birinci aydan sonra toplam krediler içindeki payı yüzde 28'in üzerinde artış gösterdi. Sadeye Eylül ayında geçen yıl tüm yıl KOBİ'lere kullandırılan krediler kullanıldı. Cari fazla vermemizi sağlayacak kredi de bu. Şu an konutta büyük bir kampanya yapıldı. Bu gelişmeler ışığında aşırı da bir talep yaratmacak şekilde çalışıyoruz.