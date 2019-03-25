Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'dan önemli açıklamalar Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya: Para politikası duruşumuzu enflasyonu en kısa sürede tek haneye düşürmeye odaklı olarak şekillendiriyoruz.

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya: Para politikası duruşumuzu enflasyonu en kısa sürede tek haneye düşürmeye odaklı olarak şekillendiriyoruz.

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