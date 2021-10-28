Merkez Bankası Başkanı açıkladı! Enflasyon tahmini güncellendi

TCMB Bankası Şahap Kavcıoğlu bu yıl sonu, 2022 ve 2023 için enflasyon beklentilerini açıkladı. 4,3 puanlık artışla enflasyonun 18,4 olarak bu yılı tamamlaması bekleniyor.

Kavcıoğlu'nun açıklamasından satır başları...

*15 Ekim itibarıyla rezerv miktarımız 126 milyar dolara yükseldi. Para politikasının aktarım mekanizmasını kuvvetlendirmek için rezerv birikiminin devamını amaçlıyoruz.

*Ticari kredi faiz oranlarındaki düşüşün etkisiyle önümüzdeki dönemde krediler sabit sermaye yatırımlarını daha fazla destekleyecektir.

*Tüketici enflasyonu yılın 3. çeyreğinde yükseldi. Bu çeyrekte enflasyonda dalgalı bir seyir gözlendi.

*Gıdanın enflasyondaki belirleyici etkisi tüm dünyada önemini korumaktadır.

Kavcıoğlu: Enflasyon beklentilerinde bir miktar artış yaşandı

-2021 petrol tahmini 69,6 dolardan 70,8 dolara yükseltildi.

-2022 petrol tahmini 69,4 dolardan 77,5 dolara yükseltildi.

-2021 yıl sonu gıda enflasyonu yüzde 15'ten yüzde 23,4'e yükseltildi.

-2021 enflasyon tahmini yüzde 14,1'den yüzde 18,4'e yükseltildi.

-2022 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 7,8'den yüzde 11,8'e yükseltildi.

Aşılanmanın hızlanması küresel iktisadi faaliyetteki güçlenmeyi destekliyor

Aşılamanın hızlanması, küresel ekonomideki toparlanma sürecini destekliyor. Türkiye'de ve tüm dünyada aşılama oranlarının artmasıyla birlikte salgın tedbirlerinin kademeli olarak kaldırılması, dış talebin iktisadi faaliyete katkısını artıran bir faktör olarak ortaya çıkıyor.

Diğer yandan, virüsün yeni varyantlarının ortaya çıkmasının da etkisiyle vaka sayılarında gözlenen artış, salgının seyrine ilişkin belirsizliklerin devam etmesine neden olmaktadır.

Dayanıklı tüketim malları talebi yavaşlarken, dayanıksız tüketim malları talebinde toparlanma yaşanıyor.

Ana sektörler geneline yayılan bir yatırım eğilimi gözlemliyoruz.

3. çeyrekte firmaların yatırım ve kredi talebinin yükseldiğini gözlemledik.

Krediler önümüzdeki dönemde sabit sermaye yatırımlarını daha da destekleyecektir.

Tarım dışı istihdamın sanayinin katkısıyla toparlanmaya başladığını görüyoruz. İşgücü piyasasının salgın etkilerini büyük ölçüde atlattığını söyleyebiliriz.

Türkiye Avrupa ile dış ticaretinde fazla verir hale gelmiştir.

3. çeyrekte emtia fiyatlarına bağlı olarak ithalat fiyatlarında artış sürdü.