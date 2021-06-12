Merkez Bankası açıkladı! Zam oranı belli oldu

Milyonlarca memur ve emekli temmuz ayında maaşlarına yansıyacak zammı bekliyor. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ocak-mayıs enflasyonu yüzde 6.39 olarak gerçekleşti. Geriye sadece haziran verisi kaldı. Bu da 5 Temmuz'da belli olacak.

Zam oranı 7.67 olacak

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) dün açıkladığı eski adıyla Beklenti Anketi, yeni adıyla Piyasa Katılımcıları Anketi'nde haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 1.21 çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.67 olacak. Memurlar ve memur emeklileri de yüzde 3'lük zamma ilaveten yüzde 4.67 enflasyon farkından yararlanacak.

5 Temmuz kilit tarih

Emekliler 5 Temmuz'da kesin oranı öğrenip, aynı ay içerisinde zamlı ödemelerini alacak. Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 8.36, memurlar ve memur emeklilerinde ise yüzde 7.33 olarak gerçekleşmişti.