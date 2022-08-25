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Ekonomi Merkez Bankası açıkladı! Yüzde 76,60 oldu
Ekonomi

Merkez Bankası açıkladı! Yüzde 76,60 oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 76,7 seviyesinde gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2022-08-25 10:22:00 -
Merkez Bankası açıkladı! Yüzde 76,60 oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı verisini açıkladı.

Bu göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 76,7 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 76,6 seviyesinde gerçekleşti.

2022 yılı Ağustos ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 754 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

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