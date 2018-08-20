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Merkez Bankası açıkladı: 3 milyar dolarlık imza!

Merkez Bankası, Katar Merkez Bankası arasında imzalanan Swap Anlaşması ile ilgili, "Anlaşmanın temel hedefi yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamaktır" duyurusunu yaptı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 13:17
Merkez Bankası açıkladı: 3 milyar dolarlık imza!

Merkez Bankasından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Katar Merkez Bankası (QCB) arasında, 17 Ağustos 2018 tarihinde Doha’da düzenlenen bir törenle, ikili bir para takası (swap) anlaşmasının imzalandığı belirtilerek, "Söz konusu anlaşma 3 milyar USD karşılığı Türk Lirası ve Katar Riyali cinsinden imzalanmıştır. Anlaşmanın temel hedefi yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamaktır" ifadesi kullanıldı. 

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 13:17
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