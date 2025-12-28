Merkez Bankası 2026 planını açıkladı

Ekonomi yönetiminin en kritik kararlarının alındığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2026 yılına dair kurumsal çalışma takvimini resmen ilan etti. İnternet sitesi üzerinden yayımlanan duyuruya göre TCMB; enflasyonla mücadele, para politikası kararları ve finansal denetim süreçlerini içeren kapsamlı bir planlama yaptı.

Buna göre, gelecek yıl 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek Banka, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.

Banka, 2027 yılının ilk 6 ayında gerçekleştireceği toplantı ve raporlara da takviminde yer verdi.

Merkez Bankasının 2026 yılına ilişkin yayımladığı takvim şöyle: