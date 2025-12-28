  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Hiç şaşırmayacaksınız! Ukrayna’nın hortumcusu bakın nerede ortaya çıktı

Talat Atilla merak edilen o soruyu sordu, Prof. Ahmet Nezih Kök net şekilde cevapladı: Adli Tıp'taki uyuşturucu testinde yanlış pozitif rapor çıkar mı?

İran Cumhurbaşkanı Kur’an ayetiyle ülkesini eleştirdi: Halk geçim sıkıntısı çekerken ülke yönetemem!

Barlar sokağı ablukaya alındı! Tam 428 kişi sorgulandı

Gece saatlerinde tepelerine binildi! Uyuşturucu baskınında neler ele geçirildi neler

Başörtülünün elini bırakıp ısrarla tutmadı! Gülben Ergen’den cevap var izah yok

CHP’den Noel hediyesi! 31 Aralık’ta sular kesilmeyecek

Sanat ve Gece Hayatına Narko-Pençe! 34 Gece Kulübüne baskın Veyis Ateş de gözaltında

Yaparsa CHP yapar! Sabah saatlerinde su kuyrukları

52 yıl önce ölen İnönü’den Lozan itirafları
Ekonomi Merkez Bankası 2026 planını açıkladı
Ekonomi

Merkez Bankası 2026 planını açıkladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Merkez Bankası 2026 planını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihlerini ve kritik rapor takvimini paylaştı. Takvime göre Banka, önümüzdeki yıl 8 kez faiz kararı için masaya oturacak.

Ekonomi yönetiminin en kritik kararlarının alındığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2026 yılına dair kurumsal çalışma takvimini resmen ilan etti. İnternet sitesi üzerinden yayımlanan duyuruya göre TCMB; enflasyonla mücadele, para politikası kararları ve finansal denetim süreçlerini içeren kapsamlı bir planlama yaptı.

Buna göre, gelecek yıl 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek Banka, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.

Banka, 2027 yılının ilk 6 ayında gerçekleştireceği toplantı ve raporlara da takviminde yer verdi.

Merkez Bankasının 2026 yılına ilişkin yayımladığı takvim şöyle:

Merkez Bankası PPK faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu
Merkez Bankası PPK faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu

Ekonomi

Merkez Bankası PPK faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası istatistikleri açıklandı: Hem dolar hem altın rezervi arttı
Merkez Bankası istatistikleri açıklandı: Hem dolar hem altın rezervi arttı

Ekonomi

Merkez Bankası istatistikleri açıklandı: Hem dolar hem altın rezervi arttı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23