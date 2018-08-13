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Merkez açıklama yaptı dolar düşüşe geçti

Dün gece yapılan son operasyonla 7,20 seviyesine gören dolar Merkez Bankası'nın açıklamasıyla birlikte düşüşe geçti.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 08:41
Merkez açıklama yaptı dolar düşüşe geçti

Doların gece saatlerinde 7,20 seviyelerine kadar çıkması sonrası Merkez Bankası dolara karşı hamle yaptı. MB, piyasalara 10 milyar TL, 6 milyar dolar ve 3 milyar dolarlık altın cinsi kaynak sağlandı ve döviz depo limitlerinin 20 milyar euro'ya çıkardı.

Merkez'in hamlesi sonrası gece boyu 7 seviyelerinde olan dolar 6,46'lara kadar indi.

 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 08:41
  1. EKONOMİ
  2. Dolar

YORUM YAZ

  • yusuf toygunyusuf toygun1 sa önce
    kapitalizmle veya liberal ekonomiyle düzelmek istemiyorum. ben islamın iktisadını istiyorum. adil, faizsiz ve sarsılmaz....gerisi üç kağıt ekonomisi bugün soyduklarını unutmam için az okşayıp, yarınki (veya on yıl sonra) soygunları için morelimi onarıyorlar....yemezler.
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