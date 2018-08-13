Merkez açıklama yaptı dolar düşüşe geçti

Doların gece saatlerinde 7,20 seviyelerine kadar çıkması sonrası Merkez Bankası dolara karşı hamle yaptı. MB, piyasalara 10 milyar TL, 6 milyar dolar ve 3 milyar dolarlık altın cinsi kaynak sağlandı ve döviz depo limitlerinin 20 milyar euro'ya çıkardı.

Merkez'in hamlesi sonrası gece boyu 7 seviyelerinde olan dolar 6,46'lara kadar indi.