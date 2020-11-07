  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Türk kökenli siyasetçiyi milletvekili adayı gösterdi
Aktüel

Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Türk kökenli siyasetçiyi milletvekili adayı gösterdi

Yeniakit Publisher
2020-11-07 19:20:28 -
Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Türk kökenli siyasetçiyi milletvekili adayı gösterdi

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), gelecek yıl yapılacak Berlin Eyalet Meclisi seçimleri için Spandau ilçesinden Türk kökenli siyasetçi Dr. Ersin Nas’ı milletvekili adayı gösterdi.

CDU Spandau İlçe Teşkilatı Carlo-Schmidt Okulu’nun salonunda düzenlenen toplantıda, Berlin Eyalet Meclisi seçimleri için milletvekili adaylarını belirledi.

Partinin ilçe yönetiminde yer alan Nas, toplantıda yapılan seçimde 61 delegenin 59’unun oyunu alarak Neustadt ve Altstadt semtlerini içine alan ikinci seçim bölgesinden doğrudan milletvekili adayı oldu.

Eyalet seçimleri için oluşturulan ilçe listesinin birinci sırasında Berlin Eyaleti Belediye Başkanlığı için adaylığını açıklayan Federal Meclis milletvekili ve partinin Berlin Eyalet Teşkilatı Başkanı Kai Wegner yer aldı.

Berlin Hür Üniversitesi mezunu avukat Nas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, partisinin kendisine gösterdiği güvene teşekkür ederek, Berlin’de yaşayan herkese hizmet etmek istediği için siyaset yaptığını ifade etti.

İnsanları kökenine, dinine ve ten rengine göre ayırmanın yanlış olduğunu söyleyen Nas, "Özellikle bu dönemde nefrete, teröre ve şiddete karşı çıkmamız lazım. Yaşadığım şehrin ve çocuklarımızın geleceği benim için çok önemli. Bunun için çalışacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Wegner de çok renkli bir parti olan CDU'nun Berlin’de yaşayan herkesi kapsayan çalışmalar yaptığını belirterek, Nas’ın aday olmasından dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

Nas’ın doğup büyüdüğü ilçeden aday olduğuna işaret eden Wegner, "Ersin Nas hem CDU hem de semtindeki insanları en iyi şekilde temsil ediyor." ifadesini kullandı.

Berlin Eyalet Meclisi seçimlerinin gelecek yıl eylül ayında yapılması planlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul'da akılalmaz olay! Morg görevlisi 'bu kadarına da pes' dedirtti
Gündem

İstanbul'da akılalmaz olay! Morg görevlisi 'bu kadarına da pes' dedirtti

İstanbul'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Nazım Toker'in cebinden 90 bin liralık çek çalındı. Çeki çalanın Toker'in öldüğ..
Berat Albayrak'tan dolar açıklaması! İstesek düşürürüz
Ekonomi

Berat Albayrak'tan dolar açıklaması! İstesek düşürürüz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Küresel ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler" toplantısında yüksek döviz kuruyla ilgili, "Biz dolar..
ABD'de seçimler bitmeden Türkiye'yi yakından ilgilendiren iddia!
Dünya

ABD'de seçimler bitmeden Türkiye'yi yakından ilgilendiren iddia! "Görevden alınacak"

Türkiye ile yakın temaslarda bulunan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin görevden alınacağı iddia edildi.
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay